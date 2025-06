Eli Lilly: résultats positifs pour l'insuline efsitora alfa information fournie par Cercle Finance • 23/06/2025 à 11:30









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que les essais cliniques de phase 3 (QWINT-1, QWINT-3 et QWINT-4) ont démontré l'efficacité et la sécurité de son insuline expérimentale hebdomadaire efsitora alfa chez des adultes atteints de diabète de type 2.



Dans chaque étude, efsitora a atteint l'objectif principal de non-infériorité en matière de réduction d'HbA1c par rapport aux insulines basales quotidiennes.



Les résultats ont été dévoilés lors du congrès scientifique 2025 de l'American Diabetes Association.



QWINT-1, publié dans The New England Journal of Medicine, a montré une réduction de l'HbA1c de 1,31 % contre 1,27 % pour l'insuline glargine sur 52 semaines. QWINT-3 et QWINT-4, publiés dans The Lancet, ont confirmé une efficacité comparable à l'insuline degludec et glargine sur 26 semaines.







Valeurs associées ELI LILLY & CO 762,750 USD NYSE -2,80%