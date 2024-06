Eli Lilly: résultats positifs de la tirzepatide contre l'apnée du sommeil

(AOF) - Eli Lilly est attendu en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir annoncé que sa molécule vedette anti-diabète et anti-obésité tirzepatide (commercialisée sous le nom de Mounjaro et de Zepbound) avait donné des résultats positifs contre l’apnée du sommeil obstructive (ASO). Le groupe annonce avoir soumis sa molécule à la FDA pour approbation pour cette indication, avant de solliciter les autres autorités sanitaires du monde "dans les prochaines semaines". Spécialiste des dispositifs contre les maladies respiratoires, Resmed est attendu en baisse de 10%.

