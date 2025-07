Eli Lilly: résultats positifs dans le traitement de la leucémie information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 16:20









(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce des résultats positifs de l'étude de phase 3 évaluant Jaypirca (pirtobrutinib) par rapport Imbruvica (ibrutinib) chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique (CLL) ou de lymphome lymphocytaire de petite taille (SLL), non traités ou naïfs d'inhibiteur de BTK (Bruton Tyrosine Kinase).



L'étude atteint son critère principal de non-infériorité sur le taux de réponse global (ORR), avec une tendance favorable à Jaypirca (p < 0,05). La survie sans progression (PFS), encore immature, montre également un avantage pour Jaypirca.



Aucun impact négatif n'a été observé sur la survie globale. Le profil de sécurité reste conforme aux données précédentes.



Des résultats complets seront présentés en 2025, assure le laboratoire.





