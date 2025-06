Eli Lilly:résultats encourageants dans le cancer de l'ovaire information fournie par Cercle Finance • 03/06/2025 à 14:22









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce des données prometteuses de phase 1 concernant son conjugué anticorps-médicament (ADC) ciblant le récepteur de l'acide folique alpha (FRα), LY4170156, dans le cancer de l'ovaire résistant au platine.



Chez des patientes lourdement prétraitées, y compris celles exposées au mirvetuximab soravtansine, le traitement a montré un taux de réponse objective (ORR) de 55 % à la dose potentielle de phase 2 (4 mg/kg).



L'étude a inclus 95 femmes présentant un cancer de l'ovaire séreux de haut grade, réparties sur quatre niveaux de dose (2 à 6 mg/kg).



À la date de clôture des données (9 mars 2025), 58 patientes étaient évaluables : l'ORR globale atteignait 45 %, et le taux de contrôle de la maladie, 74 %. L'activité antitumorale était observée quel que soit le niveau d'expression de FRα. Aucun événement de neuropathie ni toxicité oculaire n'a été signalé.



Selon David Hyman, directeur médical de Lilly, ces résultats ouvrent la voie à un développement rapide en phase 3 pour élargir les options thérapeutiques chez les patientes atteintes de cancer de l'ovaire avancé.







Valeurs associées ELI LILLY & CO 747,300 USD NYSE 0,00%