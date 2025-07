Eli Lilly: résultats encourageants dans Alzheimer avec le Kisunla information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 15:29









(Zonebourse.com) - Eli Lilly and Company annonce des résultats positifs de l'étude d'extension de phase 3 dite 'TRAILBLAZER-ALZ 2', démontrant que Kisunla (donanemab-azbt) ralentit la progression de la maladie d'Alzheimer sur trois ans comparé à un groupe externe non traité issu de l'initiative ADNI (Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative).



L'initiation précoce du traitement réduit de 27 % le risque d'évolution vers un stade plus avancé de la maladie. Plus de 75 % des patients ont atteint une clairance amyloïde en 76 semaines.



Le profil de sécurité reste inchangé sur la période, sans nouveau signal détecté. Ces données ont été présentées lors de la conférence AAIC 2025.





