Eli Lilly : résultats détaillés du Mounjaro chez les enfants de 10 à moins de 18 ans

(AOF) - Eli Lilly a dévoilé les résultats détaillés d’une étude de phase III évaluant la sécurité et l’efficacité de Mounjaro chez les enfants et les adolescents (âgés de 10 à moins de 18 ans) atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la Metformine, l’insuline basale ou les deux. Après 30 semaines, le Mounjaro du laboratoire américain a atteint le critère d’évaluation principal et tous les critères secondaires clés.

Le critère principal d'évaluation était l'observation d'une réduction supérieure du taux d'hémoglobine glyquée avec Mounjaro par rapport au placebo après 30 semaines, avec une baisse du taux d'hémoglobine glyquée de 2,2 % en moyenne par rapport à une valeur initiale moyenne de 8,05 %. Parmi les critères secondaires, il y a les améliorations cliniquement significatives de l'indice de masse corporelle (IMC). La dose de 10mg du traitement d'Eli Lilly a réduit l'IMC de 11,2 % en moyenne après 30 semaines.

Pour le Dr Tamara Hannon, directrice du programme clinique de diabète de la faculté de médecine de l'Université de l'Indiana et chercheuse principale de l'essai : " Les résultats de SURPASS-PEDS montrent que Mounjaro a permis d'obtenir des améliorations significatives et cliniquement significatives de la glycémie, de l'IMC et de la glycémie à jeun chez les patients pédiatriques. Ces résultats offrent une opportunité prometteuse pour contribuer à modifier la trajectoire de santé à long terme des jeunes atteints de cette maladie complexe. "

AOF - EN SAVOIR PLUS