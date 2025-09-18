 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 851,36
+0,83%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly : résultats détaillés du Mounjaro chez les enfants de 10 à moins de 18 ans
information fournie par AOF 18/09/2025 à 14:37

(AOF) - Eli Lilly a dévoilé les résultats détaillés d’une étude de phase III évaluant la sécurité et l’efficacité de Mounjaro chez les enfants et les adolescents (âgés de 10 à moins de 18 ans) atteints de diabète de type 2 insuffisamment contrôlé par la Metformine, l’insuline basale ou les deux. Après 30 semaines, le Mounjaro du laboratoire américain a atteint le critère d’évaluation principal et tous les critères secondaires clés.

Le critère principal d'évaluation était l'observation d'une réduction supérieure du taux d'hémoglobine glyquée avec Mounjaro par rapport au placebo après 30 semaines, avec une baisse du taux d'hémoglobine glyquée de 2,2 % en moyenne par rapport à une valeur initiale moyenne de 8,05 %. Parmi les critères secondaires, il y a les améliorations cliniquement significatives de l'indice de masse corporelle (IMC). La dose de 10mg du traitement d'Eli Lilly a réduit l'IMC de 11,2 % en moyenne après 30 semaines.

Pour le Dr Tamara Hannon, directrice du programme clinique de diabète de la faculté de médecine de l'Université de l'Indiana et chercheuse principale de l'essai : " Les résultats de SURPASS-PEDS montrent que Mounjaro a permis d'obtenir des améliorations significatives et cliniquement significatives de la glycémie, de l'IMC et de la glycémie à jeun chez les patients pédiatriques. Ces résultats offrent une opportunité prometteuse pour contribuer à modifier la trajectoire de santé à long terme des jeunes atteints de cette maladie complexe. "

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
760,310 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank