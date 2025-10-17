Eli Lilly publie des résultats positifs pour Verzenio dans le cancer du sein
information fournie par Zonebourse 17/10/2025 à 14:45
Les résultats de l'essai de phase III monarchE, publiés dans Annals of Oncology et présentés au congrès annuel de l'ESMO, montrent également des bénéfices durables en survie sans récidive invasive et sans rechute à distance, après un suivi médian de 6,3 ans.
Selon Jacob Van Naarden, président de Lilly Oncology, ces données confirment Verzenio plus hormonothérapie comme nouveau standard de soins pour les formes à haut risque, avec un profil de tolérance conforme aux analyses précédentes et sans nouveaux signaux de sécurité.
