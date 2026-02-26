Eli Lilly publie des données supplémentaires sur la pilule amaigrissante dans le cadre d'un essai sur le diabète

Eli Lilly LLY.N a publié jeudi de nouvelles données issues d'un essai comparatif de sa pilule amaigrissante expérimentale, l'orforglipron, et du semaglutide oral NOVOb.CO de son rival Novo Nordisk chez des patients diabétiques, donnant une image plus détaillée des effets secondaires.

* Environ 58 % des patients ayant reçu une dose de 36 milligrammes du médicament de Lilly dans le cadre de l'étude ont signalé des effets secondaires légers à modérés, notamment des nausées, des diarrhées et des vomissements, contre 45 % de ceux traités avec la dose de 14 mg de semaglutide oral

* Novo commercialise le semaglutide oral sous la marque Rybelsus pour les patients atteints de diabète de type 2 afin de contrôler la glycémie

* Environ 10 % des patients ayant reçu 36 mg d'orforglipron ont interrompu le traitement en raison d'effets secondaires, contre 5 % de ceux ayant reçu 14 mg de Rybelsus

* Les patients ayant reçu de l'orforglipron ont également signalé une augmentation moyenne de leur pouls

* Les premiers résultats annoncés sur le site en septembre ont montré que 36 mg d'orforglipron réduisaient la glycémie moyenne des patients de 2,2 %, contre 1,4 % avec 14 mg de Rybelsus

* Les patients qui ont pris 36 mg d'orforglipron ont perdu en moyenne 8,9 kg (19,7 lb), soit 9,2 % de leur poids, contre 5 kg (11 lb), soit 5,3 %, sous 14 mg de Rybelsus

* "Nous pensons que l'ensemble du profil ici est un compromis que les patients seront très heureux de faire parce qu'ils obtiennent un meilleur contrôle de la glycémie et une meilleure perte de poids, ainsi que l'absence de restriction sur le dosage avec de la nourriture et de l'eau", a déclaré Kenneth Custer, président de Lilly Cardiometabolic Health

* L'orforglipron de Lilly, comme Rybelsus, imite l'hormone GLP-1 qui supprime l'appétit et qui est ciblée par l'injection à succès de la société, le tirzepatide, vendu sous les noms de Mounjaro et Zepbound