Eli Lilly publie des données positives concernant Omvoh

(AOF) - Eli Lilly a publié de nouvelles données positives concernant son produit Omvoh (mirikizumab). Le laboratoire américain indique que ce traitement a aidé les patients atteints de colite ulcéreuse modérée à sévère à obtenir des résultats durables à long terme sur quatre ans. Le Dr Henry D. Janowitz de l’école de médecine du Mont Sinaï a précisé : " Ces résultats à long terme confirment que le mirikizumab est un produit biologique très efficace pour la prise en charge de la colite ulcéreuse, avec une rémission clinique, endoscopique et sans stéroïdes soutenue pendant quatre ans ".

