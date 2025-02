Eli Lilly prévoit de construire 4 nouveaux sites de production aux Etats-unis

(AOF) - Eli Lilly and Company (+0,23% à 903,85 dollars) a annoncé aujourd'hui à Washington, son intention de renforcer sa production nationale de médicaments en construisant quatre nouveaux sites de fabrication aux États-Unis. Cela porte le total des engagements d’investissements d’Eli Lilly dans le pays à plus de 50 milliards de dollars depuis 2020. Les sites annoncés aujourd'hui se concentreront sur la fabrication de principes pharmaceutiques actifs (API), la relocalisation des capacités de synthèse chimique de petites molécules et le renforcement de la chaine d'approvisionnement.

Cette annonce intervient une semaine après que Donald Trump a annoncé vouloir imposer des droits de douane de 25% sur les importations de produits pharmaceutiques. Le président américain a annoncé vouloir néanmoins "donner le temps" aux industriels "pour qu'ils aient des usines" aux Etats-Unis.

