Eli Lilly obtient un succès clinique dans le rhumatisme psoriasique et l'obésité
information fournie par Zonebourse 09/01/2026 à 12:41
Eli Lilly a révélé que l'administration concomitante du Taltz et du Zepbound avait atteint son critère d'évaluation principal avec une efficacité supérieure à la monothérapie par Taltz.
Chez les adultes souffrant de rhumatisme psoriasique (RP) et d'obésité ou de surpoids, 31,7% des patients sous thérapie combinée ont atteint à la fois une amélioration de 50% de l'activité de la maladie selon les critères de l'American College of Rheumatology (ACR50) et une réduction pondérale d'au moins 10%, contre seulement 0,8% pour le groupe témoin.
Mark Genovese, directeur du développement en immunologie chez Lilly, souligne qu'il s'agit de la première étude pharmacologique contrôlée démontrant que le traitement de l'obésité améliore les mesures de la maladie psoriasique.
Ce protocole, associant un anticorps monoclonal et un agoniste des récepteurs du polypeptide insulinotropique dépendant du glucose (GIP) et du glucagon-like peptide-1 (GLP-1), pourrait redéfinir les standards de soin pour cette population de patients complexe, dont 60% avaient déjà échoué à des thérapies avancées. Le profil de sécurité est resté conforme aux profils connus des deux molécules, avec des effets secondaires majoritairement légers à modérés.
Après avoir cédé 2,07% hier, le titre s'arroge près de 1,3% en préouverture à New York.
