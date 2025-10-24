 Aller au contenu principal
Eli Lilly obtient des résultats positifs pour un traitement allégé de la dermatite atopique
information fournie par Zonebourse 24/10/2025 à 13:45

Eli Lilly annonce que son traitement EBGLYSS (lebrikizumab-lbkz) pour la dermatite atopique modérée à sévère a maintenu des niveaux similaires d'efficacité cutanée lorsqu'il était administré à raison d'une injection de 250 mg toutes les huit semaines (Q8W) comparé à une administration mensuelle (Q4W), selon les résultats de l'étude d'extension de phase III ADjoin. Ces données seront présentées au congrès Fall Clinical Dermatology 2025 à Las Vegas.

Le schéma bimensuel a permis à 79% des patients d'atteindre ou de maintenir un score EASI-75, contre 86% avec le schéma mensuel, sans nouvelle alerte de sécurité ni hausse du risque d'immunogénicité.

Mark Genovese, vice-président senior de Lilly Immunology, souligne que ces résultats 'ouvrent la voie à une fréquence d'injection réduite tout en préservant le contrôle de la maladie'.

Eli Lilly a soumis ces données à la FDA pour une mise à jour d'étiquetage et poursuit une étude évaluant un schéma de 500 mg toutes les douze semaines.

