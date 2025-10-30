 Aller au contenu principal
Eli Lilly-Objectifs annuels relevés avec la demande pour ses traitements amaigrissants et contre le diabète
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 13:36

Eli Lilly LLY.N a relevé jeudi ses prévisions annuelles après un bénéfice du troisième trimestre supérieur aux attentes, aidé par une forte demande pour ses médicaments pour la perte de poids Zepbound et contre le diabète Mounjaro.

Eli Lilly a déclaré s'attendre désormais à un bénéfice compris entre 23,00 et 23,70 dollars par action sur une base ajustée cette année, contre une fourchette précédente de 21,75 à 23,00 dollars et tandis que les analystes tablaient sur 22,18 dollars par action.

Au troisième trimestre, le fabricant de médicaments américain a généré un bénéfice de 7,02 dollars par action sur une base ajustée, dépassant les attendes des analystes à 5,69 dollars, selon les données LSEG.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action Eli Lilly, la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de capitalisation boursière, bondit de 7%.

Dave Ricks, directeur général d'Eli Lilly, a expliqué ces bons résultats par la demande soutenue pour le portefeuille de médicaments à base d'incrétine, imitant l'action des hormones naturelles pour améliorer le contrôle de la glycémie.

Pour le trimestre clos le 30 septembre, Zepbound a par ailleurs réalisé un chiffre d'affaires de 3,6 milliards de dollars, tandis que les analystes s'attendaient à 3,23 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Approuvé fin 2023, Zepbound, le médicament pour la perte de poids d'Eli Lilly, a rapidement gagné du terrain, les prescriptions dépassant désormais largement celles de Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , bien que ce dernier ait été lancé avec plus de deux ans d'avance.

Le concurrent Novo Nordisk doit publier ses résultats le 5 novembre.

(Rédigé par Mrinalika Roy à Bangalore ; version française Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
814,060 USD NYSE 0,00%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
