Eli Lilly: nouvelle posologie recommandée pour Kisunla information fournie par Cercle Finance • 09/07/2025 à 13:47









(CercleFinance.com) - Eli Lilly indique que la FDA des États-Unis a approuvé une mise à jour de l'étiquette avec un nouveau schéma posologique recommandé pour Kisunla, son traitement bimensuel pour adultes atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce.



Le nouveau schéma recommandé a considérablement réduit les taux d'ARIA-E (anomalies d'imagerie liées à l'amyloïde avec oedème/épanchement) par rapport au schéma posologique initial, ce qui renforce le profil d'innocuité établi du traitement.



'En réduisant considérablement le risque d'ARIA-E, nous pouvons offrir aux patients et aux soignants une plus grande confiance dans la sécurité de Kisunla tout en préservant sa capacité à réduire l'amyloïde', explique Elly Lee, de l'Irvine Center for Clinical Research.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 778,210 USD NYSE 0,00%