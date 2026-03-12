 Aller au contenu principal
Eli Lilly met en garde contre une impureté dans des versions composées de son médicament Zepbound
information fournie par Zonebourse 12/03/2026 à 19:27

Le laboratoire affirme que l'association du tirzépatide avec de la vitamine B12 dans certaines préparations pourrait générer une impureté potentiellement risquée.

Eli Lilly a averti que certaines versions composées de son médicament contre l'obésité Zepbound, associées à de la vitamine B12, pourraient présenter des risques pour la santé. Selon une lettre publique publiée par le laboratoire, des analyses d'échantillons provenant de pharmacies de préparation, de centres médicaux et de services de télémédecine ont révélé la présence d'une impureté issue d'une réaction chimique entre le tirzépatide, l'ingrédient actif du traitement, et la vitamine B12.

Cette prise de position intervient dans le cadre du conflit opposant Eli Lilly aux préparateurs pharmaceutiques qui proposent des versions personnalisées de Zepbound ou du médicament contre le diabète Mounjaro, également basé sur le tirzépatide. L'entreprise a déjà engagé plusieurs poursuites contre des pharmacies, des centres de bien-être et d'autres sociétés accusées de commercialiser des copies illégales de ces traitements très demandés.

Eli Lilly affirme avoir détecté des niveaux significatifs de cette impureté dans les dix échantillons analysés et a informé la Food and Drug Administration (FDA) de ses conclusions, appelant à un rappel national des produits combinant tirzépatide et vitamine B12. Les représentants des préparateurs pharmaceutiques demandent toutefois davantage d'informations sur la méthodologie utilisée avant de tirer des conclusions sur les risques réels pour les patients.

