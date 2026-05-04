 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Eli Lilly marque une pause après avoir bondi de plus de 13% en deux séances
information fournie par AOF 04/05/2026 à 16:07

(Zonebourse.com) - Eli Lilly bouge peu (-0,23%, à 961,14 dollars) et s'offre une consolidation horizontale après avoir flambé de 13,17% au cours des deux dernières séances. Le géant américain de la santé a dévoilé en fin de semaine dernière des résultats trimestriels supérieurs aux attentes et a relevé certains de ses objectifs financiers annuels.

Dans une note, DZ Bank estime que les résultats du premier trimestre ont largement dépassé le consensus. Les revenus ont flambé de 56%, à 19,8 milliards de dollars, là où le marché tablait sur 17,8 milliards de dollars. Parallèlement, le bénéfice ajusté par action a bondi de 156%, à 8,55 dollars.

Au niveau des objectifs, celui concernant le chiffre d'affaires annuel est passé à une fourchette de 82 à 85 milliards de dollars, contre 80 à 83 milliards de dollars précédemment. La marge de performance est désormais attendue entre 47 et 48,5%, face à une précédente estimation de 46 à 47,5%. Enfin, le bénéfice ajusté par action devrait se situer entre 35,5 et 37 dollars, contre 33,5 à 35 dollars précédemment.

Pour DZ Bank, le thème de l'obésité est considéré comme la thèse d'investissement majeure car, selon les analystes, le moteur de croissance lié à l'obésité n'est pas affecté par la pression sur les prix. Les traitements Mounjaro et Zepbound, contre l'obésité, dominent clairement le portefeuille. Ils ont affiché des croissances respectives de leur chiffre d'affaires de 125 et 80%, à 8,7 et 4,2 milliards de dollars.

En outre, toujours selon DZ Bank, le pipeline de produits en développement est riche, le potentiel multi-indications du Tirzepatide est important et il faudra également compter sur le lancement du marketing direct vers les consommateurs pour le Foundayo au troisième trimestre.

Au niveau des risques, les points importants sont : de nouvelles mesures d'économies dans le système de santé américain, une pression concurrentielle accrue sur le marché de l'obésité et l'arrivée de nouveaux génériques après l'expiration de certains brevets.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
961,040 USD NYSE -0,28%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 04/05/2026 à 16:07:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank