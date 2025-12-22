 Aller au contenu principal
Eli Lilly lorgnerait sur Abivax
information fournie par AOF 22/12/2025 à 13:59

(AOF) - Selon le média La Lettre, une délégation du laboratoire Eli Lilly se serait rendue à la Direction générale du Trésor début décembre. Cette rencontre avait pour but de sonder Bercy pour un éventuel rachat de la société de biotechnologie Abivax par le groupe pharmaceutique américain.

