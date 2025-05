Eli Lilly: les ventes de traitements anti-obésité s'envolent information fournie par Cercle Finance • 02/05/2025 à 12:52









(CercleFinance.com) - Eli Lilly publie un chiffre d'affaires de 12,72 milliards de dollars au titre du 1er trimestre, en hausse de 45% par rapport à la même période un an plus tôt.



Dans le détail, l'activité est surtout portée par les ventes de médicaments contre l'obésité à l'instar du Mounjaro (3841 M$ de ventes trimestrielles, en hausse de +113%) ou encore du Zepbound dont les ventes sont passées de 517 M$ au 1er trimestre 2024 à 2311 M$ au 1er trimestre 2025.



Le bénéfice net trimestriel du laboratoire ressort à 2759 M$ (+23%) soit un BPA de 3,06$ (+23%).

En données ajustées, le bénéfice net ressort à 3004 M$ (+29%) pour un BPA de 3,34$ (+29%).



Pour 2025, le laboratoire cible toujours un CA compris entre 58 et 61 milliards de dollars avec une marge opérationnelle qui reste attendue entre 40,5 % à 42,5 % en données publiées et de 41,5 % à 43,5 % en données ajustées (soit données non-GAAP).



Cependant, Eli Lilly révise à la baisse sa fourchette de BPA ajusté, ciblant désormais un chiffre compris entre 20,78$ et 22,28$ (vs de 22,5$ à 24$ précédemment), en raison des charges liées à la R&D acquise et des pertes nettes sur titres de participation.







Valeurs associées ELI LILLY & CO 793,850 USD NYSE -11,47%