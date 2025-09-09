Eli Lilly lance une plateforme de découverte de médicaments basée sur l'IA

Le fabricant de médicaments Eli Lilly

LLY.N a annoncé mardi le lancement d'une plateforme d'intelligence artificielle et d'apprentissage automatique qui permet aux entreprises de biotechnologie d'accéder à des modèles de découverte de médicaments formés à partir d'années de données de recherche de Lilly.