Eli Lilly lance la commercialisation de Foundayo aux États-Unis
information fournie par Zonebourse 09/04/2026 à 13:48
Lorsqu'elle est utilisée en complément d'un régime hypocalorique et d'une activité physique accrue, cette pilule à prendre une fois par jour aide les individus à perdre le poids en excès et à le maintenir.
Les utilisateurs peuvent désormais accéder à Foundayo via LillyDirect et les prestataires de télésanté, avec une disponibilité élargie aux pharmacies de détail américaines à partir de ce jeudi.
Seule pilule GLP-1 pour la perte de poids pouvant être prise à tout moment de la journée sans restrictions alimentaires ou d'eau, elle commence à 25 USD par mois avec une couverture commerciale et 149 USD par mois avec paiement direct.
Le laboratoire pharmaceutique rappelle que, dans l'essai ATTAIN-1, les personnes prenant la dose la plus élevée de Foundayo et restant sous traitement ont perdu en moyenne 27,3 livres (12,4%), contre 2,2 livres (0,9%) avec le placebo.
Dans le programme ATTAIN, Foundayo a également conduit à une réduction de nombreux marqueurs du risque cardiovasculaire, notamment la circonférence de la taille, le cholestérol non HDL, les triglycérides et la pression artérielle systolique à toutes les doses.
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