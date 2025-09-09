 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Eli Lilly lance la campagne mondiale 'Brain Health Matters'
information fournie par Zonebourse 09/09/2025 à 15:30

(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce le lancement de 'Brain Health Matters', une campagne pluriannuelle visant à sensibiliser le public à la prévention des troubles cognitifs, notamment la maladie d'Alzheimer.

Portée aux États-Unis par l'actrice et militante Julianne Moore, l'initiative encourage un dialogue précoce et régulier entre patients et médecins sur la santé cérébrale.

Anne E. White, présidente de Lilly Neuroscience, souligne que l'évaluation précoce est essentielle pour agir avant l'apparition des symptômes.

La campagne, lancée pendant le Mois mondial de l'Alzheimer, se déploiera sur les médias télévisés, digitaux et audio, avec des ressources pratiques pour inciter chacun à intégrer la santé cérébrale dans ses habitudes de prévention.

