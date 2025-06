Eli Lilly: la FDA étend l'indication de l'Amyvid aux USA information fournie par Cercle Finance • 26/06/2025 à 11:42









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une mise à jour de l'étiquetage pour Amyvid (florbetapir F 18), un agent injectable utilisé en imagerie cérébrale afin d'estimer la densité des plaques amyloïdes chez les patients présentant des troubles cognitifs.



Cette mise à jour élargit l'usage d'Amyvid à la sélection de patients pour des thérapies ciblant l'amyloïde, tout en précisant que la quantification des plaques peut compléter l'interprétation visuelle des résultats.



Selon Mark Mintun, vice-président du département Neurosciences R&D, cette évolution permettra aux médecins d'aider les patients à prendre des décisions éclairées concernant leur diagnostic ou traitement.





