Eli Lilly: la FDA approuve un traitement pour l'apnée information fournie par Cercle Finance • 23/12/2024 à 10:15









(CercleFinance.com) - La FDA approuve Zepbound® (tirzépatide) comme premier et seul médicament d'ordonnance pour l'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère chez les adultes obèses.



Zepbound peut aider les adultes atteints d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère et d'obésité à améliorer leur trouble du sommeil. Il doit être utilisé avec un régime hypocalorique et une activité physique accrue.



' Il est important de comprendre les symptômes de l'AOS et de savoir que des traitements sont disponibles, y compris de nouvelles options comme Zepbound. Nous espérons que cela suscitera des conversations plus significatives entre les patients et les fournisseurs de soins de santé et, en fin de compte, mènera à de meilleurs résultats pour la santé' a déclaré Julie Flygare, J.D., présidente et chef de la direction de Project Sleep.



L'AOS est un trouble respiratoire lié au sommeil caractérisé par un collapsus complet ou partiel des voies respiratoires supérieures pendant le sommeil, ce qui peut entraîner des pauses respiratoires (apnée) ou une respiration superficielle (hypopnée) et une diminution potentielle de la saturation en oxygène et/ou un réveil du sommeil.



'Zepbound est le premier médicament qui améliore considérablement l'AOS modérée à sévère et aide à la perte de poids à long terme chez les adultes obèses. Près de la moitié des patients des essais cliniques ont constaté de telles améliorations qu'ils n'avaient plus de symptômes associés à l'AOS, ce qui marque une étape cruciale dans la réduction du fardeau de cette maladie et de ses défis de santé interconnectés' a déclaré Patrik Jonsson, vice-président exécutif et président de Lilly Cardiometabolic Health et de Lilly USA.





