Eli Lilly: la FDA approuve Omvoh pour la maladie de Crohn information fournie par Cercle Finance • 16/01/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir que la Food and Drug Administration (FDA) des Etats-Unis a approuvé Omvoh (mirikizumab) pour le traitement de la maladie de Crohn modérée à sévère chez les adultes.



Déjà approuvé en 2023 pour la rectocolite hémorragique, Omvoh cible l'interleukine-23p19 afin de réduire l'inflammation intestinale.



L'approbation repose sur une étude de phase III dans laquelle 53 % des patients ont atteint une rémission clinique après un an, contre 36 % sous placebo.



Omvoh a également démontré des résultats prometteurs en termes de cicatrisation intestinale et de rémission à long terme.



Lilly a soumis des demandes d'approbation mondiale et propose un programme de soutien aux patients pour faciliter l'accès au traitement.







Valeurs associées ELI LILLY & CO 746,52 USD NYSE +0,27%