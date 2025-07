Eli Lilly: l'acquisition de Verve Therapeutics est finalisée information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 16:26









(Zonebourse.com) - Eli Lilly a annoncé vendredi avoir finalisé avec succès l'acquisition de Verve Therapeutics, une société biotechnologique basée à Boston et spécialisée dans le développement de thérapies génétiques destinées aux maladies cardiovasculaires.















'Cette acquisition ouvre la voie à un changement important dans la manière de soigner des millions de patients dans le monde, en permettant de réduire durablement les risques cardiovasculaires grâce à un traitement unique et définitif', a déclaré Ruth Gimeno, la vice-présidente de Lilly en charge de la recherche et du développement dans le domaine du diabète et du métabolisme.



Le laboratoire américain avait officialisé au mois de juin son intention de racheter Verve, une société cotée sur le Nasdaq, pour un montant susceptible d'atteindre 1,3 milliard de dollars.



L'opération doit lui donner accès à la technologie d'édition génétique visant les causes sous-jacentes de la maladie cardiovasculaire athérosclérotique (ASCVD), avec pour ambition d'offrir des thérapies administrées 'une seule fois dans la vie'.















