Eli Lilly investit 3 MdUSD dans un nouveau site de production aux Pays-Bas
information fournie par Zonebourse 03/11/2025 à 15:50
Le projet créera 500 emplois permanents et 1500 postes durant la phase de construction, prévue pour 2026, indique le laboratoire.
L'usine intégrera des technologies avancées, dont la fabrication sans papier, l'automatisation complète et la dispersion par pulvérisation, et produira notamment l'orforglipron, premier agoniste oral du récepteur GLP-1 de Lilly.
David Ricks, dirigeant du groupe, souligne que cette expansion européenne permettra de mieux répondre à la demande régionale et d'accélérer la distribution. Eli Lilly dispose déjà de sites en France, Irlande, Italie et Espagne, et renforce ainsi son empreinte industrielle en Europe.
Valeurs associées
|878,560 USD
|NYSE
|+1,86%
A lire aussi
-
OpenAI a passé avec AWS, filiale d'informatique à distance ("cloud") d'Amazon, un accord portant sur l'acquisition de capacités supplémentaires de développement pour son intelligence artificielle (IA), valorisées 38 milliards de dollars, selon un communiqué publié ... Lire la suite
-
Le géant allemand Rheinmetall et le gouvernement roumain ont annoncé lundi la création d'une usine de poudre propulsive en Roumanie, sur fond de réarmement européen du fait de la menace russe et de l'invasion de l'Ukraine. Rheinmetall compte ainsi "renforcer sa ... Lire la suite
-
La Bourse de New York évoluait en ordre dispersé lundi, continuant de profiter de l'optimisme autour des valeurs technologiques, sur fond de paralysie budgétaire persistante aux Etats-Unis, qui limite l'accès à certaines données économiques précieuses. Vers 14H50 ... Lire la suite
-
Coca-Cola Europacific Partners, embouteilleur français du soda du même nom, a annoncé lundi un changement à sa tête, avec le départ de son président François Gay-Bellile qui sera remplacé par Katia Faour. François Gay-Bellile, qui avait été nommé en 2020, quittera ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer