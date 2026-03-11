Eli Lilly investira 3 milliards de dollars en Chine au cours de la prochaine décennie

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des détails, contexte)

Eli Lilly LLY.N prévoit d'investir 3 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie pour étendre la capacité de la chaîne d'approvisionnement en Chine et construire une capacité de production pour son traitement expérimental du diabète de type 2 et de l'obésité, l'orforglipron, a déclaré le fabricant de médicaments américain dans un communiqué sur WeChat mercredi.

Orforglipron, l'agoniste non peptidique GLP-1 oral à prise unique quotidienne de Lilly , a aidé des adultes en surpoids non diabétiques à perdre 12,4% de leur poids corporel en 72 semaines à la dose la plus élevée lors d'un essai en phase finale.

Dans une autre étude, l'orforglipron a aidé à maintenir la perte de poids chez les patients qui passaient de son injection de GLP-1, connue sous le nom de Zepbound aux États-Unis, au Wegovy de son rival Novo Nordisk.

L'entreprise a soumis une demande de mise sur le marché pour l'orforglipron à l'autorité chinoise de réglementation des médicaments à la fin de l'année 2025, a déclaré Lilly dans son communiqué.

L'objectif est également d'établir un système de fabrication et d'approvisionnement localisé pour les formes de dosage solides orales.

Lilly est la dernière entreprise occidentale du secteur de la santé à annoncer des plans d'investissement supplémentaires dans la fabrication en Chine, après Haleon HLN.L et AstraZeneca AZN.L au début de l'année.

Cependant, tous les fabricants de médicaments ne suivent pas cette voie.

Le groupe américain Bristol Myers Squibb BMY.N a déclaré en septembre qu'il avait signé un accord pour vendre sa participation de 60 % dans une coentreprise pharmaceutique en Chine. Une usine de fabrication à Shanghai faisait partie de cette coentreprise.