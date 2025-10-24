Eli Lilly fait état de données prometteuses pour ses médicaments contre l'alopécie et l'eczéma, et envisage d'élargir l'étiquetage

Eli Lilly LLY.N a annoncé vendredi les résultats de sécurité et d'efficacité de deux études distinctes de phase avancée testant ses médicaments approuvés pour l'alopécie et l'eczéma.

La société a testé le baricitinib, vendu sous le nom de marque Olumiant, chez 257 adolescents atteints d'alopécie areata sévère ou de perte de cheveux par plaques. Au cours de l'essai, une dose de 4 milligrammes de baricitinib a permis d'améliorer la repousse des cheveux chez plus de 50 % des adolescents après un an de traitement.

Une repousse réussie a également été observée avec une dose de 2 milligrammes, a déclaré la société, ajoutant que le profil de sécurité du baricitinib restait cohérent avec les rapports précédents.

Dans un autre essai, Lilly a testé Ebglyss, connu sous le nom chimique de lebrikizumab, chez 103 patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, une maladie chronique de la peau communément appelée eczéma.

La société a déclaré que le lebrikizumab, administré toutes les huit ou quatre semaines, permettait d'obtenir une réponse durable.

Lilly a déclaré avoir soumis les données de ces études à la Food and Drug Administration américaine en vue d'une éventuelle mise à jour de l'étiquetage.

Ebglyss est un médicament injectable approuvé pour traiter les adultes et les enfants de 12 ans et plus atteints d'eczéma modéré à sévère qui ne peuvent pas utiliser de traitements topiques.

Olumiant est approuvé pour traiter les adultes atteints d'alopécie areata sévère et les adultes atteints de polyarthrite rhumatoïde modérément à sévèrement active, si le traitement antérieur n'a pas fonctionné.