Eli Lilly étend un partenariat avec l'Université Purdue

L'objectif est d'accélérer l'innovation du développement pharmaceutique en accélérant par exemple la mise à disposition de médicaments aux patients ou encore la réduction de l'écart entre les découvertes de laboratoires et les applications cliniques.

(AOF) - Eli Lilly et l’Université Purdue ont dévoilé la signature d’une extension significative de leur alliance de longue date, avec un investissement prévu du laboratoire pharmaceutique pouvant atteindre 250 millions de dollars sur les huit prochaines années. Ce partenariat pourrait ainsi devenir le plus important accord industrie-université de ce type jamais conclu outre-Atlantique.

