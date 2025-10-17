 Aller au contenu principal
Nikkei 225
47 582,15
-1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly et Novo Nordisk victimes des déclarations de Trump
information fournie par AOF 17/10/2025 à 14:59

(AOF) - Eli Lilly est attendu en net repli à l’ouverture après des déclarations du président des Etats-Unis. Donald Trump a indiqué qu’il allait faire baisser le prix des médicaments contre l’obésité. Le titre Novo Nordisk, concurrent d’Eli Lilly dans ce domaine, recule de près de 6% à la bourse de Copenhague.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
802,740 USD NYSE -1,99%
NOVO NORD BR/RG-B
46,810 EUR Tradegate -2,63%
NOVO NORD BR/RG-B
46,135 EUR XETRA -5,92%
NOVO NORD BR/RG-B
347,125 DKK LSE Intl -4,80%
NOVO NORD BR/RG-B
55,0900 USD OTCBB -5,02%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

