Eli Lilly: essais de phase 3 sur l'insuline hebdomadaire

(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce les résultats de l'essai de phase 3 QWINT-2, comparant l'insuline hebdomadaire efsitora alfa à l'insuline dégludec quotidienne chez des adultes atteints de diabète de type 2.



Efsitora a démontré une réduction non inférieure de l'HbA1c (-1,34 % contre -1,26 % pour dégludec), avec un temps quotidien supplémentaire dans la plage cible (+45 minutes) sans augmentation des épisodes d'hypoglycémie.



Le profil de sécurité d'efsitora est similaire à celui des insulines quotidiennes.



Ces résultats confirment l'efficacité d'une insuline hebdomadaire, offrant une alternative pratique pour les patients.



Par ailleurs, un autre essai de phase 3, QWINT-5, a évalué les mêmes protocoles mais chez les personnes atteintes de diabète de type 1.



Dans l'essai, efsitora a atteint le critère principal de réduction non inférieure de l'HbA1c à la semaine 26. efsitora a réduit l'HbA1c de 0,53 % contre 0,59 % pour l'insuline dégludec, avec des taux d'HbA1c respectifs de 7,37 % et 7,32 %.



'J'attends avec impatience de nouvelles évaluations de ces données, notamment sur la manière de minimiser l'hypoglycémie, afin que l'insuline hebdomadaire puisse devenir une option pour personnaliser la gestion du diabète de type 1', a déclaré Richard Bergenstal, M.D., directeur exécutif de l'International Diabetes Center, HealthPartners Institute.







