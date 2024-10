Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: essai de phase IIIb concluant pour Ebglyss information fournie par Cercle Finance • 25/10/2024 à 16:17









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait savoir qu'une étude de phase IIIb a permis de montrer que son médicament Ebglyss avait permis d'améliorer l'état de la peau et de réduire les démangeaisons chez des patients atteints de dermatite atopique modérée à sévère, précédemment traités avec dupilumab.



Les résultats seront présentés lors de la ' Fall Clinical Dermatology Conference ' qui se tiendra à Las Vegas du 24 au 27 octobre.



Concrètement, ces données montrent qu'après 16 semaines de traitement, 57% des patients ont atteint une amélioration de 75 % de l'indice d'aire et de sévérité de l'eczéma, un chiffre similaire à ceux observés chez des patients n'ayant pas reçu dupilumab.



Alors que 53 % des patients ont ressenti un soulagement des démangeaisons, l'étude a également révélé des améliorations significatives dans des zones difficiles à traiter, avec 52 % des patients montrant une peau presque claire sur le visage après 24 semaines.



Par ailleurs, moins de 6 % des patients ont dû interrompre le traitement en raison d'événements indésirables, qui étaient généralement légers ou modérés.



Le laboratoire précise que Ebglyss a été approuvé aux États-Unis par la Food and Drug Administration (FDA) le mois dernier pour les adultes et les enfants âgés de 12 ans et plus pesant au moins 88 livres (40 kg) atteints de dermatite atopique modérée à sévère.



Le produit a aussi été approuvé dans l'Union européenne en 2023, ainsi qu'au Japon en janvier 2024, et ' d'autres marchés sont attendus plus tard cette année '.







Valeurs associées ELI LILLY & CO 896,85 USD NYSE +0,58%