Eli Lilly en passe de lancer un médicament oral contre l'obésité au deuxième trimestre, sous réserve de l'approbation des États-Unis (2 mars)
information fournie par Reuters 04/03/2026 à 12:27

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction du premier point de l'article du 2 mars pour indiquer que la décision de la FDA est attendue au début du deuxième trimestre, et non en avril)

Le directeur financier d'Eli Lilly

LLY.N , Lucas Montarce, a déclaré lundi que la société se préparait à lancer son nouveau médicament oral contre l'obésité, l'orforglipron, aux États-Unis dès le deuxième trimestre de cette année, une fois qu'elle aura obtenu l'approbation de la Food and Drug Administration (FDA).

"Si les choses se déroulent comme prévu aux États-Unis, il faut s'attendre à ce que ce produit soit mis sur le marché dès le deuxième trimestre", a déclaré Montarce lors de la conférence sur les soins de santé de TD Cowen.

* Lilly a déclaré que l'examen progressait comme prévu et a ajouté que "rien n'a changé" dans sa conviction que la FDA rendrait une décision au début du deuxième trimestre.

* Montarce a déclaré pouvoir commencer à expédier la pilule environ une semaine après l'approbation, ce qui permettrait un déploiement rapide auprès des patients américains.

* Le mois dernier, Lilly a déclaré qu'elle disposait d'un stock de pré-lancement de sa pilule d'une valeur de 1,5 milliard de dollars .

* Le médicament devra faire face à la concurrence de la pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO , le premier médicament oral GLP-1 pour la perte de poids qui a été lancé aux États-Unis en janvier .

* Lilly a ajouté qu'elle s'était déjà préparée à une distribution commerciale complète et qu'elle était en pourparlers avec des gestionnaires de prestations pharmaceutiques afin d'assurer la couverture.

* Pour les marchés en dehors des États-Unis, l'accès généralisé est prévu vers 2027.

ELI LILLY & CO
1 007,430 USD NYSE -1,01%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

