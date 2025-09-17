Eli Lilly en hausse après que la pilule expérimentale GLP-1 a surpassé le médicament de Novo dans une étude sur le diabète

17 septembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 1,24% à 774,21 $

** La pilule expérimentale de Lilly, l'orforglipron, a entraîné une perte de poids plus importante et un meilleur contrôle de la glycémie chez les patients diabétiques que le semaglutide oral de Novo Nordisk NOVOb.CO lors d'un essai tête-à-tête ** L'orforglipron de Lilly a montré des améliorations plus importantes de l'A1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - atteignant ainsi l'objectif principal de l'étude

"C'est une autre plume dans le chapeau de Lilly qui va se mesurer à Novo en 2026 pour le lancement d'options orales sur le marché mondial de l'obésité", déclare Kevin Gade, gestionnaire de portefeuille chez Bahl & Gaynor

** Novo vend le semaglutide oral sous la marque Rybelsus pour les patients atteints de diabète de type 2

** Nous nous attendions à une érosion de Rybelsus avec le lancement de l'orforglipron dans un avenir proche, mais nous pensons que cette mise à jour pourrait accélérer ce processus", déclare le courtier BMO Capital Markets

** Séparément, les dirigeants de LLY déclarent qu'il était trop tôt pour supposer que la société utiliserait le nouveau processus d'examen accéléré de la Food and Drug Administration des États-Unis pour l'orforglipron **Les actions de LLYsont en légère hausse depuis le début de l'année