Eli Lilly en hausse après que la pilule a réduit le poids corporel de 10,5 % chez les patients diabétiques

26 août - ** Les actions d'Eli Lilly LLY.N augmentent de 4,2 % à 724,02 $ dans les échanges du matin
** L'action devrait connaître sa meilleure journée depuis près de trois mois, si les gains se maintiennent ** Le fabricant de médicaments affirme que sa pilule expérimentale GLP-1 a aidé les adultes en surpoids atteints de diabète de type 2 à perdre 10,5 % de leur poids corporel lors d'un essai en phase finale
** La pilule à prise unique quotidienne, l'orforglipron, a également aidé 75 % des patients ayant reçu la dose la plus élevée à abaisser leur taux d'A1C - une mesure de la glycémie au fil du temps - à un niveau égal ou inférieur à 6,5 % ** L'American Diabetes Association a fixé un taux cible d'A1C inférieur à 7 % pour la plupart des adultes dans le cadre de la gestion du diabète
** LLY affirme qu'elle dispose désormais de l'ensemble des données cliniques nécessaires pour commencer à déposer des demandes d'approbation de l'orforglipron auprès de divers organismes de réglementation
** Les actions de la société rivale Viking Therapeutics
VKTX.O , qui développe également une pilule amaigrissante, ont baissé de 2,5 %, tandis que les actions cotées en bourse de Novo Nordisk NOVOb.CO NVO.N ont baissé de 2,3 %
** L'action LLY a baissé de 7 %, NVO de 36,2 %, VKTX de 38,1 % depuis le début de l'année
