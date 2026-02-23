Eli Lilly en hausse alors que le médicament contre l'obésité de son rival Novo Nordisk est moins performant lors d'un essai clinique

(Mises à jour)

23 février - ** Les actions du fabricant américain de médicaments Eli Lilly LLY.N augmentent de 5 % pour atteindre 1 060,58 $

** Le fabricant danois Novo Nordisk NOVOb.CO déclare que son médicament de nouvelle génération contre l'obésité, CagriSema, a été moins performant que le Zepbound de Lilly lors d'un essai comparatif

** Novo affirme que CagriSema a permis une réduction de 23 % du poids corporel sur 84 semaines, contre 25,5 % pour le tirzepatide d'Eli Lilly dans l'essai

** Les actions de Novo Nordisk cotées en bourse aux États-Unis ont chuté de 15,6 % pour atteindre leur niveau le plus bas depuis plus de quatre ans, à savoir 40,01 dollars

** J.P.Morgan déclare: "Alors que CargiSema devrait apporter une offre plus compétitive sur le marché pour Novo, nous pensons qu'il sera difficile pour Novo de déloger la part de marché de LLY (particulièrement après les résultats d'aujourd'hui et avec Zepbound bien ancré sur le marché). Par conséquent, nous pensons que LLY disposera d'une plus grande marge de manœuvre pour gagner des parts de marché pour Zepbound au-delà de 2026"

** En 2025, Lilly a baissé de 6,1 % et Novo de 7,7 %