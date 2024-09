Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: données de long terme positives dans l'eczéma information fournie par Cercle Finance • 25/09/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé mercredi des données positives de long terme concernant Ebglyss, son traitement de la dermatite atopique modérée ou sévère (eczéma) chez les adultes et les adolescents âgés de 12 ans et plus.



Dans un communiqué, le groupe biopharmaceutique américain indique que l'anticorps monoclonal avait permis un contrôle soutenue de la maladie chez 80% des participants à deux essais cliniques pendant une période pouvant atteindre trois ans.



L'étude visait à suivre les patients sur une longue durée, c'est-à-dire entre deux et trois ans, les patients qui avaient répondu favorablement au traitement au bout de 16 semaines.



Ces données au long cours ont été dévoilées alors que s'ouvre aujourd'hui à Amsterdam le Congrès annuel de l'Académie européenne de dermatologie et de maladies vénériennes.



Ebglyss est un anticorps monoclonal qui cible l'IL-13, une cytokine clé dans la dermatite atopique, entraînant une inflammation de la peau, un dysfonctionnement de la barrière cutanée, des démangeaisons et des infections.





