Eli Lilly: dévoile ses prévisions 2024 et ses ambitions 2025 information fournie par Cercle Finance • 14/01/2025 à 15:25









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce prévoir un chiffre d'affaires mondial pour l'année 2024 d'environ 45 milliards de dollars, en croissance de 32 % par rapport à l'année précédente.



Pour le quatrième trimestre 2024, Lilly prévoit un chiffre d'affaires mondial d'environ 13,5 milliards de dollars, soit une croissance de 45 % par rapport au quatrième trimestre 2023.



Cela inclut environ 3,5 milliards de dollars pour Mounjaro et 1,9 milliard de dollars pour Zepbound.



Outre la progression de Mounjaro et Zepbound, Lilly indique avoir enregistré 'de solides performances' de ses médicaments en oncologie, immunologie et neurosciences au quatrième trimestre 2024.



Pour 2025, la laboratoire anticipe des ventes comprises entre 58 milliards et 61 milliards de dollars, grâce à de nouveaux médicaments comme Jaypirca, Ebglyss, Omvoh et Kisunla, à des approbations pour de nouvelles indications de médicaments existants, au lancement de Mounjaro sur d'autres marchés mondiaux, ainsi qu'à des lancements potentiels de nouveaux médicaments, tels qu'imlunestrant pour le cancer du sein métastatique.



La société prévoit actuellement de publier ses résultats financiers complets du quatrième trimestre 2024, ainsi que ses prévisions financières pour 2025, le 6 février 2025.





Valeurs associées ELI LILLY & CO 742,68 USD NYSE -6,92%