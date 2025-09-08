Eli Lilly dévoile des résultats encourageants d'un essai clinique de phase 3

(AOF) - Eli Lilly a annoncé qu’un essai clinique de phase 3 avait atteint son principal critère d’évaluation selon des résultats préliminaires. L’étude porte sur le Jaypirca, un inhibiteur non-covalent de la tyrosine kinase de Bruton, comparé à la chimiothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome lymphocitaire à petites cellules. Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie.
