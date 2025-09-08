 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 712,15
+0,49%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Eli Lilly dévoile des résultats encourageants d'un essai clinique de phase 3
information fournie par AOF 08/09/2025 à 14:41

(AOF) - Eli Lilly a annoncé qu’un essai clinique de phase 3 avait atteint son principal critère d’évaluation selon des résultats préliminaires. L’étude porte sur le Jaypirca, un inhibiteur non-covalent de la tyrosine kinase de Bruton, comparé à la chimiothérapie chez des patients atteints de leucémie lymphoïde chronique ou de lymphome lymphocitaire à petites cellules. Les résultats ont démontré une amélioration statistiquement significative et cliniquement pertinente de la survie sans progression par rapport à la chimiothérapie.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
722,618 USD NYSE -0,64%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank