Eli Lilly: des résultats de phase 3 positifs pour l'orforglipron
information fournie par Cercle Finance 26/08/2025 à 14:15

(Zonebourse.com) - Eli Lilly fait part de premiers résultats positifs de l'essai de phase 3 ATTAIN-2, évaluant l'orforglipron, un agoniste oral expérimental des récepteurs GLP-1, chez des adultes souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2.

Les trois doses ont satisfait aux critères d'évaluation primaires et à tous les critères secondaires clés, entraînant une perte de poids et des réductions de l'HbA1c significatives, et des améliorations des facteurs de risque cardio-métaboliques à 72 semaines.

Les participants souffrant d'obésité ou de surpoids et de diabète de type 2, une population ayant des difficultés accrues à perdre du poids, ont perdu en moyenne 22,9 livres (10,5%) à la dose la plus élevée, avec une réduction moyenne de l'HbA1c de 1,8%.

Le profil d'innocuité s'est en outre montré compatible avec les médicaments injectables GLP-1. Eli Lilly dispose maintenant de l'ensemble complet des données cliniques nécessaires pour amorcer les demandes d'homologation mondiale pour l'orforglipron.

