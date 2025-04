Eli Lilly: des résultats de phase 3 positifs dans le diabète information fournie par Cercle Finance • 17/04/2025 à 14:00









(CercleFinance.com) - Eli Lilly fait part de premiers résultats positifs pour l'étude de phase 3 ACHIEVE-1, évaluant son orforglipron par rapport au placebo chez les adultes atteints de diabète de type 2 et d'un contrôle glycémique inadéquat avec un régime alimentaire et de l'exercice seuls.



Cette pilule orale expérimentale a en effet atteint le critère d'évaluation principal, à savoir une réduction supérieure de l'HbA1c par rapport au placebo à 40 semaines, le réduisant de 1,3 à 1,6% en moyenne par rapport à une valeur initiale de 8%.



Administrée une fois par jour, elle a permis de réduire le poids de 7,9% en moyenne à la dose la plus élevée, dans un critère secondaire clé. Le profil global d'innocuité et de tolérabilité s'est révélé conforme avec celui des traitements injectables par GLP-1.



En cas d'approbation, Eli Lilly se dit confiant dans sa capacité à lancer le produit dans le monde entier sans contraintes d'approvisionnement, pour 'réduire les maladies chroniques comme le diabète de type 2, qui devrait toucher environ 760 millions d'adultes d'ici 2050'.





