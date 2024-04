Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: des données positives dans l'apnée du sommeil information fournie par Cercle Finance • 17/04/2024 à 13:25









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce de premiers résultats positifs pour ses essais cliniques de phase III SURMOUNT-OSA, qui ont montré que l'injection de tirzépatide réduisait considérablement l'indice d'apnée-hypopnée (IAH) par rapport au placebo.



Le tirzépatide a ainsi permis d'obtenir une réduction moyenne de l'IAH allant jusqu'à 63% (environ 30 événements de moins par heure), atteignant tous les critères d'évaluation primaires et secondaires clés dans deux essais cliniques de phase III.



Plus largement, le produit a considérablement amélioré les symptômes chez les personnes atteintes d'apnée obstructive du sommeil modérée à sévère et d'obésité avec et sans traitement par pression positive des voies respiratoires.





Copyright (c) 2024 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.