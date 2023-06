Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Eli Lilly: des données de phase II positives dans l'obésité information fournie par Cercle Finance • 27/06/2023 à 13:12









(CercleFinance.com) - Eli Lilly a annoncé lundi soir de nouvelles données de phase II provenant de retatrutide, sa molécule expérimentale étudiée pour le traitement de l'obésité chez l'adulte, des résultats publiés dans le New England Journal of Medicine (NEJM).



Le produit a atteint le critère d'évaluation principal d'efficacité, démontrant une réduction de poids moyenne jusqu'à 17,5% à 24 semaine. Dans un critère secondaire, il a démontré une diminution jusqu'à 24,2% à la fin du traitement de 48 semaines.



Le profil d'innocuité du retatrutide s'est montré similaire à celui d'autres traitements à base d'incrétine. Eli Lilly poursuivra ses recherches sur le produit pour le traitement de l'obésité dans le cadre du programme clinique de phase III TRIUMPH.





Copyright (c) 2023 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.