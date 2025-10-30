Eli Lilly déclare que la pilule amaigrissante est candidate à une approbation rapide dans le cadre d'un nouveau programme américain

Lilly affirme que la pilule amaigrissante remplit trois des quatre critères pour le bon du commissaire de la FDA

Les ventes internationales de Mounjaro dépassent les estimations de près d'un milliard de dollars

Les résultats du troisième trimestre renforcent l'avance de Lilly sur le marché de l'amaigrissement

Eli Lilly LLY.N a déclaré jeudi que sa pilule amaigrissante expérimentale répondait à la plupart des critères du nouveau bon de priorité national de la Food and Drug Administration (FDA), suggérant qu'il s'agit d'un candidat solide pour un examen d'approbation considérablement accéléré.

Lilly a déclaré qu'elle soumettrait son dossier d'examen pour la pilule, orforglipron, à la FDA au cours de ce trimestre, ajoutant que l'agence déciderait du processus d'approbation.

En juin, la FDA a dévoilé un programme dans le cadre duquel son commissaire peut accorder des bons aux médicaments prioritaires au niveau national, ce qui permet de raccourcir les examens d'environ 10 à 12 mois à un ou deux mois.

Les critères de priorité comprennent les médicaments innovants, la prise en charge des crises sanitaires ou des besoins non satisfaits, et la stimulation de la production nationale. Lilly a déclaré qu'elle répondait à trois des quatre critères.

La pilule expérimentale GLP-1 du fabricant d'Indianapolis s'est avérée aider les patients à perdre 12,4 % de leur poids corporel dans une étude de phase avancée, et l'entreprise a investi des milliards de dollars dans de nouvelles usines américaines pour la fabriquer.

Au début du mois, la FDA a annoncé les neuf premiers bénéficiaires du programme de bons, qui comprennent le médicament de fertilité Pergoveris de Merck KGaA MRCG.DE , le médicament pour le diabète de type 1 teplizumab de Sanofi

SASY.PA et un médicament pour la surdité de Regeneron

REGN.O .

RÉSULTATS SUPÉRIEURS ET PRÉVISIONS RÉVISÉES À LA HAUSSE

Lilly a également relevé jeudi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, la forte demande à l'étranger de médicaments pour la perte de poids de la part des personnes payant de leur poche l'ayant aidée à dépasser les attentes de Wall Street en matière de bénéfices pour le troisième trimestre.

Les actions de la plus grande entreprise de soins de santé au monde en termes de valeur de marché ont augmenté de 3%, même si les investisseurs restent méfiants quant aux négociations sur les prix des médicaments avec l'administration Trump.

"La demande internationale de Mounjaro a été un facteur important de dépassement et d'augmentation ce trimestre, ce qui est un facteur fantastique qui montre le dynamisme du modèle commercial d'Eli Lilly", a déclaré Kevin Gade, directeur de l'exploitation chez Bahl & Gaynor, qui détient des actions de Lilly.

Les analystes de Guggenheim ont déclaré que les ventes internationales de Mounjaro ont dépassé de près d'un milliard de dollars leurs estimations pour le trimestre. Mounjaro est le nom de marque utilisé pour traiter la perte de poids et le diabète de type 2 en dehors des États-Unis. Il est vendu sous le nom de Zepbound pour la perte de poids aux États-Unis.

Un cadre de Lilly a déclaré, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats, qu'environ les trois quarts des recettes de Mounjaro en dehors des États-Unis provenaient de personnes souffrant d'obésité qui payaient de leur poche.

Lilly est en concurrence avec Novo Nordisk NOVOb.CO pour dominer le marché des médicaments amaigrissants, dont certains analystes prévoient qu'il atteindra 150 milliards de dollars d'ici la fin de la décennie.

Depuis son retour à la Maison Blanche en janvier, le président Donald Trump s'efforce de réduire l'écart entre ce que les Américains paient pour les médicaments sur ordonnance et les prix des médicaments dans d'autres pays développés, ce que l'on appelle la politique de la "nation la plus favorisée".

Carter Gould, analyste chez Cantor, a déclaré que même s'il reste des problèmes de prix à résoudre, Lilly a réalisé le meilleur rapport sur les bénéfices du troisième trimestre qu'il ait vu jusqu'à présent.

LES VENTES DE ZEPBOUND ET DE MOUNJARO DÉPASSENT LES ESTIMATIONS

Dave Ricks, directeur général de Lilly, a attribué la bonne performance de l'entreprise à la demande continue pour les médicaments GLP-1 Zepbound et Mounjaro.

Ce trimestre de résultats supérieurs aux attentes et de prévisions relevées "devrait dissiper certaines inquiétudes sur le marché du GLP-1 et mettre en évidence la force sous-jacente du portefeuille de Lilly", a déclaré Chris Schott, analyste chez J.P.Morgan.

Les analystes s'attendaient à une baisse des ventes de Zepbound aux Etats-Unis après que CVS Health CVS.N l'ait abandonné au profit de Wegovy, le rival de Novo. Mais un dirigeant de Lilly a déclaré que la modification du formulaire de CVS n'avait eu qu'un impact minime.

Zepbound a enregistré des ventes de 3,6 milliards de dollars pour le trimestre, supérieures aux attentes de 3,23 milliards de dollars, selon les données de LSEG.

À la fin du troisième trimestre, Zepbound représentait 71 % des nouvelles prescriptions aux États-Unis, a déclaré Lilly.

Approuvé pour la perte de poids à la fin de 2023, Zepbound a rapidement gagné du terrain, les prescriptions dépassant désormais largement celles de Wegovy, qui est arrivé sur le marché plus de deux ans plus tôt.

Les deux médicaments ont vu leur demande grimper en flèche, des millions de personnes étant à la recherche de traitements efficaces pour perdre du poids.

Les ventes de Mounjaro se sont élevées à 6,5 milliards de dollars, ce qui est supérieur aux prévisions moyennes des analystes, qui tablaient sur 5,73 milliards de dollars. Zepbound et Mounjaro ont le même ingrédient actif, le tirzepatide.

Le fabricant danois de médicaments Novo publiera ses résultats le 5 novembre. Ses actions cotées en bourse aux États-Unis ont baissé d'environ 2 %.

Lilly a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un bénéfice ajusté de 23,00 à 23,70 dollars par action pour l'ensemble de l'année, contre une prévision précédente de 21,75 à 23,00 dollars par action.

Les analystes estimaient un bénéfice de 22,18 dollars par action pour 2025.

Le chiffre d'affaires annuel devrait se situer entre 63 et 63,5 milliards de dollars, alors que la société prévoyait auparavant entre 60 et 62 milliards de dollars.

Pour le trimestre, Eli Lilly a gagné 7,02 dollars par action, dépassant de loin l'estimation moyenne des analystes de 5,69 dollars, selon les données de LSEG.