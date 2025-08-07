Eli Lilly chute après des données tardives sur son médicament oral contre la perte de poids

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
(Mises à jour)
7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 12 % à 656,80 $ avant le marché
** La société fait état de données de stade avancé concernant son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron
** Orforglipron a aidé les patients obèses ou en surpoids à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne après 72 semaines dans une étude de phase avancée -LLY
** La société a déclaré qu'un peu plus de 10 % des patients ayant reçu une dose élevée ont abandonné l'essai en raison d'effets secondaires indésirables
** Les actions de la société rivale Viking Therapeutics
VKTX.O , qui développe également un médicament oral pour la perte de poids, ont augmenté de 14,5 % à 36,5 $ avant la mise sur le marché
** Les actions cotées en bourse du concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de 10 % à 49,99 $ avant la mise sur le marché
** Jusqu'à la dernière clôture, LLY était en baisse de 3,3 %, VKTX en baisse d'environ 21 %, les actions Novo cotées aux États-Unis en baisse de 47 % depuis le début de l'année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer