Eli Lilly chute après des données tardives sur son médicament oral contre la perte de poids
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 12:48

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 12 % à 656,80 $ avant le marché

** La société fait état de données de stade avancé concernant son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron

** Orforglipron a aidé les patients obèses ou en surpoids à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne après 72 semaines dans une étude de phase avancée -LLY

** La société a déclaré qu'un peu plus de 10 % des patients ayant reçu une dose élevée ont abandonné l'essai en raison d'effets secondaires indésirables

** Les actions de la société rivale Viking Therapeutics

VKTX.O , qui développe également un médicament oral pour la perte de poids, ont augmenté de 14,5 % à 36,5 $ avant la mise sur le marché

** Les actions cotées en bourse du concurrent danois Novo Nordisk NOVOb.CO ont augmenté de 10 % à 49,99 $ avant la mise sur le marché

** Jusqu'à la dernière clôture, LLY était en baisse de 3,3 %, VKTX en baisse d'environ 21 %, les actions Novo cotées aux États-Unis en baisse de 47 % depuis le début de l'année

