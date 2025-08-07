Eli Lilly chute après des données tardives pour son médicament oral contre la perte de poids

7 août - ** Les actions du fabricant de médicaments Eli Lilly LLY.N chutent de 11,6 % à 660,53 $ avant l'ouverture du marché

** La société fait état de données de stade avancé concernant son médicament oral pour la perte de poids, l'orforglipron

** L'orforglipron a aidé les patients obèses ou en surpoids à perdre 12,4 % de leur poids corporel en moyenne après 72 semaines dans le cadre d'une étude de phase avancée -LLY

** Un peu plus de 10 % des patients à dose élevée ont abandonné l'étude en raison d'effets secondaires indésirables

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action est en baisse de 3,3 % depuis le début de l'année