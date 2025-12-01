Eli Lilly baisse le prix des flacons unidoses de Zepbound sur sa plateforme

(AOF) - Eli Lilly a annoncé que les flacons unidoses de Zepbound seront désormais disponibles à des prix plus bas sur LillyDirect, sa plateforme numérique de santé. Cette décision « s’inscrit dans les efforts continus de Lilly pour réduire les dépenses directes des personnes vivant avec l’obésité aux Etats-Unis ». Le mois dernier, le laboratoire avait déjà annoncé une baisse des prix des stylos multidoses de Zepbound, sous réserve de l’approbation de la Food and Drug Administration.
