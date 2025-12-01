 Aller au contenu principal
Eli Lilly baisse le prix des flacons unidoses de Zepbound sur sa plateforme
information fournie par AOF 01/12/2025 à 14:59

(AOF) - Eli Lilly a annoncé que les flacons unidoses de Zepbound seront désormais disponibles à des prix plus bas sur LillyDirect, sa plateforme numérique de santé. Cette décision « s’inscrit dans les efforts continus de Lilly pour réduire les dépenses directes des personnes vivant avec l’obésité aux Etats-Unis ». Le mois dernier, le laboratoire avait déjà annoncé une baisse des prix des stylos multidoses de Zepbound, sous réserve de l’approbation de la Food and Drug Administration.

Valeurs associées

ELI LILLY & CO
1 073,100 USD NYSE -0,15%
