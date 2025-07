Eli Lilly: avis favorable du CHMP pour le donanemab information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 13:00









(Zonebourse.com) - Eli Lilly annonce que le Comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis favorable concernant le donanemab dans le traitement de la forme symptomatique précoce de la maladie d'Alzheimer chez les adultes porteurs d'une pathologie amyloïde confirmée, ApoE4 hétérozygotes ou non-porteurs.



La décision finale de la Commission européenne est attendue dans les mois à venir.



Cet avis s'appuie sur les données des essais TRAILBLAZER-ALZ 2 et 6, qui ont montré un ralentissement significatif du déclin cognitif et fonctionnel, ainsi qu'une réduction des anomalies liées à l'imagerie amyloïde avec oedème.



Eli Lilly souligne l'engagement continu de la société dans cette aire thérapeutique.





