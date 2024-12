Eli Lilly attendu en hausse après les résultats décevants d'un produit de Novo Nordisk

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - Eli Lilly est attendu en hausse de plus de 10% en pré-marché à Wall Street après que le produit de son concurrent danois Novo Nordisk contre l’obésité a livré des résultats décevants. Le CagriSema, successeur potentiel du Wegovy, a amené une perte de poids de 22,7%, contre 25 % attendus, dans l'essai clinique Redefine 1. La trizépatide d'Eli Lilly (marques Zepbound et Mounjaro) a démontré en novembre une perte de poids moyenne soutenue de 22,9 % au cours de la période de traitement de trois ans.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.