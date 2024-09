Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Eli Lilly: approbation au Japon dans la maladie d'Alzheimer information fournie par Cercle Finance • 24/09/2024 à 13:43









(CercleFinance.com) - Eli Lilly annonce que le ministère japonais de la Santé a approuvé son Kisunla pour les adultes atteints de la maladie d'Alzheimer symptomatique précoce, faisant du Japon le deuxième grand marché sur lequel Kisunla est approuvé, après les Etats-Unis.



Les patients visés comprennent les personnes atteintes de troubles cognitifs légers ainsi que les personnes atteintes du stade de démence légère de la maladie d'Alzheimer, avec une pathologie amyloïde confirmée.



Le laboratoire rappelle que son Kisunla a démontré des résultats très significatifs chez ces patients en ralentissant considérablement le déclin cognitif et fonctionnel, dans son étude de phase III TRAILBLAZER-ALZ 2, qui comprenait des participants japonais.



'Au Japon, d'ici 2030, le nombre de patients atteints de démence est estimé à plus de cinq millions, et la maladie d'Alzheimer est la cause la plus fréquente de démence, représentant plus de 67% des cas', souligne-t-il.





